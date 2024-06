Invallen in Marbella en Nederland in drugsonderzoek

Connect on Linked in

Dinsdag zijn er tegelijkertijd in Spanje en in Nederland invallen gedaan door de politie in een onderzoek naar handel in drugs. Vier verdachten zijn aangehouden op verdenking van drugshandel en witwassen. Bij de invallen zijn volgens de politie naast drugs, geld en vuurwapens aangetroffen.

Sky ECC

De verdachten zijn bij de recherche in beeld gekomen door onderschepte berichten die ze zouden hebben verstuurd met Sky ECC. Tussen 2019 en 2022 zijn opsporingsdiensten erin geslaagd om toegang te verkrijgen tot miljoenen berichten van gebruikers van Sky ECC.

Volgens politie en justitie wijzen de berichten op ‘een criminele samenwerking’ tussen de vier aangehouden verdachten. Het ging daarbij over de handel in en de export van cocaïne en witwassen.

Tilburg

In Nederland waren de invallen in vijf woningen en twee bedrijfspanden, allemaal in Tilburg. Hierbij zijn vier mannen aangehouden in de leeftijd van 33 tot 67 jaar. Bij de doorzoeking van deze locaties zijn drugs in beslag genomen, waaronder cocaïne en synthetische drugs.

Verder zijn forse contante geldbedragen en ook twee vuurwapens in beslag genomen, naast twee dure auto’s.

Marbella

In Spanje werden in Marbella twee woningen doorzocht. Daarbij zijn tientallen kilo’s hasj in beslag genomen en is er in een woning in Marbella is contant geld in beslag genomen. Ook namen agenten computers en administratie mee.

Voor de operatie waren er in Spanje Nederlandse agenten aanwezig die samenwerkten met agenten van de Policía Nacional.

Het onderzoek is nog in volle gang. De verdachten zullen vrijdag worden voorgeleid bij de rechter-commissaris te Rotterdam.