Invallen in Twente en Duitsland in onderzoek naar drugslabs

De Nederlandse politie viel binnen in panden aan de Wezelstraat in Hengelo en de Asterstraat in Oldenzaal. Of daarbij arrestaties zijn verricht, is nog onbekend. De politie komt mogelijk in de loop van de dag met meer informatie.

Jerrycans

In Saksen zou een man zijn gearresteerd die deel zou uitmaken van de drugsbende. In een loods in Gronau zouden 20 jerrycans met chemicaliën zijn gevonden. Om hoeveel labs het gaat en wat voor soort synthetische drugs er werden geproduceerd, is nog onduidelijk.