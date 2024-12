‘Invallen in Zwolle en Apeldoorn bij verdachten Zwolse drugsoorlog’

(Beeld uit archief)



De actiedag startte dinsdag met invallen in een woning aan de Evert van ’t Landstraat in Apeldoorn, twee woningen aan de Smetanastraat en de Abel Tasmanstraat in Zwolle en een Turks theehuis aan de Radewijnsstraat in Zwolle. Tijdens de doorzoekingen zijn diverse goederen, waaronder digitale gegevensdragers zoals telefoons en laptops, aangetroffen en in beslag genomen. Daarnaast zijn er twee auto’s en een woning in beslag genomen omdat deze vermoedelijk zijn betaald met crimineel verkregen geld.

Emin Y.

De politie meldde donderdag dat er in het onderzoek nog geen verdachten zijn aangehouden, maar verwacht dat dit wel gaat gebeuren. Twee verdachten maken volgens RTV Oost deel uit van de Zwolse drugsoorlog. Het zou gaan om de 31-jarige Turkse Emin Y., die in september 2023 gewond raakte toen hij met een automatisch vuurwapen werd beschoten op het terrein van voetbalclub FC Ulu Spor aan de Luttekeweg in Zwolle. De schietpartij was volgens bronnen een wraakactie voor een gijzeling die kort ervoor had plaatsgevonden.

De 22-jarige vermeende schutter R.Y. staat volgende week voor het eerst terecht voor de rechtbank in Zwolle. Voor de gijzeling zitten naast Emin Y. nog twee verdachten vast.

Emin Y. was in oktober 2019 ook al doelwit van een liquidatiepoging toen hij aan de Bachlaan in Zwolle in een stilstaande auto werd beschoten. Hij raakte toen gewond aan zijn schouder.

Voortvluchtig

DeStentor schrijft dat de politie bij de inval aan de Zwolse Abel Tasmanstraat op zoek was naar Ali Z., die ook bij de gijzeling betrokken zou zijn geweest. Hij is voortvluchtig en zou volgens bronnen momenteel in het buitenland verblijven.



Ook in een multicultureel centrum aan de Radewijnsstraat in Zwolle was een inval. Emin Y. en de voortvluchtige Ali Z. zouden naar verluidt het theehuis hebben overgenomen.

Klantenbestand

Het conflict in de Zwolse onderwereld zou draaien om telefoonnummers van drugsgebruikers. Emin Y. zou woest zijn geworden dat zijn klantenbestand verstrekt was aan andere dealers.