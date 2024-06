Invallen Tilburg: 3,5 ton cash geld, man (37) opgepakt

Connect on Linked in

Bij invallen in meerdere panden in Tilburg-Zuid zijn dinsdagochtend tonnen aan contant geld aangetroffen. Daarnaast is er beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen, cryptotelefoons en voertuigen. Een 37-jarige man uit Tilburg is aangehouden voor witwassen.

Verborgen ruimtes

Arrestatieteams vielen rond 06.00 binnen bij woningen aan de Snelliusstraat, Visserijplein, Willy den Oudenstraat en bedrijfspanden aan de Kraaivenstraat en de Korvelseweg. Bij de invallen werd in twee verborgen ruimtes in één van de woningen een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen: in totaal ongeveer 350.000 euro.

Daarnaast is er beslag gelegd op onroerend goed, bankrekeningen, cryptotelefoons en voertuigen van de verdachten in de witwaszaak.

Wat de exacte rol van de 37-jarige verdachte is inzake het witwassen, meldt de politie niet.