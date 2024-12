19 december 2024

Isaac ‘Bom’ B. uitgeleverd aan Nederland

De Rotterdamse drugscrimineel Isaac ‘Bom’ B. is donderdag uitgeleverd aan Nederland. Hij werd in juni van 2023 aangehouden in Turkije. Dat was toen de Turkse politie op zoek was naar zijn partner ‘Bolle’ Jos Leijdekkers.