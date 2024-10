De 30-jarige Jurriaan Dehne woont in een nette nieuwbouwwijk in Helmond. Hij is een bekende in de uitgaansbuurt van Eindhoven, waar hij in verschillende cafés heeft gewerkt. Op 26 februari 2003 kan zijn vriendin Miriam hem telefonisch niet bereiken, waarop ze naar het huis van Dehne rijdt. Daar doet ze een gruwelijke ontdekking. Ze vindt het dode lichaam van haar vriend. Dehne heeft een kogel in zijn hoofd, net als de twee andere slachtoffers die in het huis liggen; de 28-jarige Ricardo Selder uit Oosterhout en de 33-jarige A. Fathi.