20 november 2024

Italiaans offensief tegen Albanese cocaïnehandel (UPDATE VIDEO)

De Albanese autoriteiten hebben afgelopen vrijdagochtend een cocaïne-laboratorium ontmanteld. In een cocaïnelab wordt cocaïnepoeder gemaakt uit cocaïnepasta of gewonnen uit vloeistoffen of materialen waar cocaïne in is verwerkt. Volgens justitie in Italië was het lab een samenwerking tussen Albanese en Italiaanse criminelen. De Italiaanse is deze maand bezig met een offensief tegen Albanees-Italiaanse drugsnetwerken.