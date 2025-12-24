24 december 2025

Italiaanse Belg Lucio Aquino naar Italië in groot ‘Ndrangheta-onderzoek (VIDEO)

In een snelle operatie met een gehuurd vliegtuig is Lucio Aquino (63), een belangrijke figuur in de Aquino-clan, opgepakt in België en overgeleverd aan Italië op basis van een Europees arrestatiebevel. De uitlevering maakt deel uit van een grootschalig onderzoek naar de ‘Ndrangheta, de machtige maffiaclan uit de zuidelijke Italiaanse regio Calabrië, die wereldwijd actief is in drugssmokkel, witwassen en andere zware misdrijven. Dat schrijven Belgische en Italiaanse media.