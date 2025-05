‘Italiaanse familie bestuurde cocaïnelijn naar België’

Zoulou Het gaat om Operation Zoulou, die zich richtte op informatie die in 2021 uit de hack van de politie van encryptiedienst Sky ECC is voortgekomen.

In België zijn elf mensen aangehouden, in Duitsland twee en in Italië één, bij elf doorzoekingen. Er is 780 kilo cocaïne gepakt.

Zeehavens

De criminele organisatie werd volgens Europol geleid door een Italiaanse familie met nauwe contacten met leveranciers in Colombia en chemici in België. Ze importeerden cocaïnepasta via Europese zeehavens en sloegen deze op in Belgische magazijnen, waar ze het in clandestiene laboratoria verwerkten tot gebruiksklare cocaïne.

In de laboratoria werd het halffabricaat cocaïnepasta omgezet in het snuifbare cocaïnepoeder. Vaak zit die cocaïnepasta verwerkt in andere producten zoals kleding of shampoo.

De groep wordt ook verdacht van betrokkenheid bij heroïnehandel en witwassen.