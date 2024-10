Italiaanse politie: infiltratie ‘Ndrangheta in ultra’s Milan (VIDEO)

Calabrië Openbaar aanklagers zeiden maandag op een persconferentie dat de formele verdenkingen onder meer zijn: lidmaatschap van (criminele) maffiaorganisatie, afpersing, en mishandeling. De ‘Ndrangheta komt uit de Zuid-Italiaanse regio Calabrië en geld als een van de machtigste criminele organisaties ter wereld. In Noord-Italië is de groep sterk vertegenwoordigd in de plaatselijke cocaïnehandel, zo is uit meerder politieonderzoeken in de loop der jaren gebleken.

Controle

De verdachten zouden hebben geprobeerd om controle te krijgen over alle lucratieve commerciële activiteiten rond het Giuseppe Meazza-stadion in Milaan – beter bekend als San Siro – over te nemen. Daarbij gaat het om eten, drinken, kaartverkoop, parkeren en merchandise zoals shirts en sjaals. Justitie denkt dat sommige verdachten mogelijk ook betrokken waren bij drugshandel.

De Italiaanse justitie zegt geldstromen tussen de verdachten en ‘Ndrangheta-bronnen in Calabrië in kaart te hebben gebracht.

Huizen

De politie heeft de huizen van meer dan vijftig mensen doorzocht. Onder de verdachten in het onderzoek was Giancarlo Lombardi, alias “Barone”, een man met lokale ‘Ndrangheta-connecties, maar die is een paar weken geleden is geliquideerd.

Onder de arrestanten bevinden zich verder Luca Lucci en Renato Bosetti, leiders van respectievelijk de AC Milan- en Inter Milan Ultras-fangroepen. Lucci heeft een eerdere veroordeling voor drugsgerelateerde feiten.

Christian Rosiello, een man die in Italiaanse media is omschreven als de lijfwacht van de populaire Italiaanse rapper Fedez, is ook vastgezet.

‘Afwijkende aanhangers’

De hoofdaanklager van Milaan, Marcello Viola, benadrukte dat de twee voetbalclubs niet verdacht zijn, maar gelden gedupeerde partijen. De clubs hebben in het verleden regels opgesteld om wangedrag te voorkomen.

Toch loopt het onderzoek nog steeds door. Viola stelde dat de clubs in het onderzoek niettemin zullen moeten bewijzen dat ze ‘elke relatie met afwijkende aanhangers hebben verbroken’.