19 maart 2025

Italiaanse ‘sleutelspeler’ in Zuid-Amerika aangehouden (VIDEO)

De Colombiaanse Nationale Politie heeft dinsdag gezegd dat er in dat land maandag een Italiaan is gearresteerd die een van de sleutelspelers zou zijn geweest tussen Italiaanse maffiagroepen en grote Colombiaanse producenten van cocaïne. Het gaat om Emanuele Gregorini, in het criminele milieu bekend als “Dollarino”.