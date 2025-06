Plus

Plus

Openbaar maken

In de brieven werd gedreigd een geheim van Van Eerd openbaar te maken als hij niet zou betalen. Ook werd er een telefoon afgeleverd waarmee Van Eerd contact moest houden met zijn afpersers. Van Eerd betaalde niet en schakelde direct de politie in, waarna een onderzoek werd gestart. De zaak speelde zich af in de periode eind maart en begin april 2023.