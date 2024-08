Jacht op drie mannen die kroongetuige aanstuurden bij liquidaties

Connect on Linked in

In het onderzoek naar twee liquidaties binnen de groep van cocaïnehandelaar Roger “Piet Costa” P. is de Nederlandse justitie nu hard op zoek naar drie verdachten uit de groep van de rivaal van Piet Costa. Kroongetuige Dominique K. blijkt te hebben verklaard dat deze drie mannen het groepje uitvoerders, waarin hij meedeed, aanstuurde. Dat zeiden twee officieren van justitie donderdag op een voorbereidende zitting in Amsterdam, in het zogeheten Eftermid-proces.

Door @Wim van de Pol

In Eftermid staan, inclusief kroongetuige Dominique K. vier mannen terecht: Mouad K., Imraan B. en Fouad A..

Waar draait Eftermid om? Onderzoek Berg:

De moord op de 25-jarige Ibrahim Azaim, op 10 mei 2020 in Rotterdam. Hij was een vertrouweling van Piet Costa. Mouad K., Imraan B. en Fouad A. wordt betrokkenheid bij deze moord ten laste gelegd. Onderzoek Orion:

Voorbereidingshandelingen voor de moord in Rotterdam op Hassan M., in de periode 13 mei t/m 15 juni 2020. In deze zaak is een van de verdachten (Mouad K.) al door de rechtbank Rotterdam veroordeeld. Dominique K., Imraan B. en Fouad A. wordt betrokkenheid bij voorbereidingshandelingen ten laste gelegd. Onderzoek Mad Fox:

Beschieting van de deur van een hotel en de achterkant van de Albert Heijn in de Spuistraat in het centrum van Amsterdam op 29 juli 2020. Dominique K. en Fouad A. wordt dit feit ten laste gelegd. Het Openbaar Ministerie gaat hier uit van poging tot doodslag. Onderzoek Bunkyo:

De moord op de 33-jarige Serdar Ay op 20 oktober 2020 in Amsterdam. Mouad K. wordt deze moord ten laste gelegd. Kroongetuige Dominique K. is in deze zaak al wegens medeplichtigheid veroordeeld. Zijn zaak loopt nu in een hoger beroep.

Dubai

Het Openbaar Ministerie stelt dat de vier verdachten bij deze moorden werden aangestuurd en soms vergezeld van drie andere mannen. Een van hen is deze zomer, volgens Het Parool, gearresteerd in Dubai, het is nog onduidelijk of de Verenigde Arabische Emiraten hem zullen uitleveren. Op twee anderen wordt momenteel door de opsporingsdiensten gejaagd, ook zij zitten volgens justitie waarschijnlijk in het buitenland.

Dreigingen

Volgens justitie zat de kroongetuige zo in het nauw dat hij schoon schip heeft willen maken en naar justitie is gestapt. Dat was omdat zijn leven wordt bedreigd door drie criminele groepen. Ten eerste de vriendengroep van de bij vergissing vermoorde Serdar Ay. Het werkelijke doelwit had zijn auto uitgeleend aan Ay. Het is een man met een criminele reputatie die wraak zou willen nemen op de groep rond de kroongetuige.

Ten tweede zou de groep rond de van oorsprong Iraanse Ali D. hem naar het leven staan, nu hij over hen belastende verklaringen heeft afgelegd.

Costa

De derde dreiging komt van de groep van Piet Costa, zegt justitie. En daarvoor is Dominique K. gezwicht, zo is de conclusie van justitie.

Piet Costa heeft in 2020 een conflict over geld gekregen met zijn voormalige compagnon Ali D.. Dat was het motief voor de poging tot moord op een compagnon van Piet Costa en de moord op zijn vertrouweling Ibrahim Azaim.

Justitie denkt dat de opdracht voor de moorden binnen de groep van Costa door Ali D. zijn gegeven. Ook D. wordt internationaal gezocht en zit in het buitenland.

Deze week werd bekend dat, nadat Piet Costa in de gevangenis belandde, kroongetuige Dominique K. in een cel naast die van hem was geplaatst. K. was veroordeeld als medeplichtige bij de moord op Serdar Ay en Piet Costa voor cocaïnehandel.

De officier van justitie benadrukte dat dit naast elkaar plaatsen een toeval is geweest.

Brieven

De kroongetuige zou aan Costa hebben verteld dat hij had opgetreden als chauffeur bij de observatie van Hassan M.. Costa zou hem hebben herkend en uitgehoord. K. zou hebben verteld over zijn betrokkenheid bij meerdere moorden. Volgens de officier zou Costa hem hebben gezegd dat hij dat aan de politie zou moeten vertellen, omdat hij anders na zijn detentie geen dag meer te leven zou hebben.

Justitie concludeert dit omdat er in een vogelkooi op de cel van Piet Costa snippers van brieven zijn gevonden, die zouden zijn gericht aan zijn compagnon Hassan M.. Rechercheurs konden een deel van die brieven leesbaar maken. Of ze uiteindelijk zijn verstuurd is onduidelijk.

Betaald?

Het contact tussen Piet Costa en de kroongetuige is een van de dingen die advocaat Sander Janssen (van Fouad A.) aan de orde stelde.

Janssen betwijfelt of het toeval is geweest dat de kroongetuige naast Piet Costa in een cel terechtkwam. Justitie, maar ook Piet Costa hadden belang bij het contact, vermoedt hij.

‘In de penitentiaire inrichting gaan er verhalen over, Piet Costa zou de kroongetuige hebben betaald’, zei Janssen. Hij vindt het vreemd dat er in het dossier geen details staan over het contact, dat heeft gelopen over een periode van maanden. Hij wil weten of er ‘een inhoudelijke beïnvloeding van K.’ door Piet Costa is geweest. Uit de in de vogelkooi gevonden brieven zou blijken dat Costa zijn vijanden middels inzet van een kroongetuige voor tientallen jaren de gevangenis in wilde helpen.

Janssen wil getuigen horen, zoals Piet Costa zelf, die kennelijk nog niet door de politie is ondervraagd hierover. En ook mensen uit de gevangenis. Bovendien wil hij de rapportages van het gevangenispersoneel over de gang van zaken op de afdeling inzien.

Niet mogelijk

Fouad A. is de enige verdachte die verklaringen heeft afgelegd. Hij heeft ontkend betrokken te zijn geweest bij de ten laste gelegde moorden.

De kroongetuige heeft beweerd dat A. aanwezig was toen Serdar Ay (foto onder) werd doodgeschoten en zegt A. te hebben gezien. Dat is niet mogelijk, zo heeft ook de recherche inmiddels vastgesteld, want A. was op dat moment gedetineerd in België.

Beschietingen

Toch noemt het Openbaar Ministerie de kroongetuige al met al ‘betrouwbaar’. Er is volgens de officieren al heel wat verificatie-onderzoek geweest, waarbij maar nauwelijks onwaarheden zijn geconstateerd.

Kroongetuige Dominique K. heeft overigens over meer zaken verklaringen afgelegd. Het gaat dan over gewapende overvallen, aanslagen met explosieven en beschietingen, in onder meer Alphen aan den Rijn, Den Haag, Beverwijk en Amsterdam in 2020.

Het Openbaar Ministerie verwacht pas medio 2025 het einddossier, dat wil zeggen het nog lopende onderzoek, klaar te hebben.

Advocaat Janssen denkt dat dit nog optimistisch is, gezien de vele getuigen die er volgens hem uitgebreid zullen moeten worden bevraagd. Hij voorziet een inhoudelijke behandeling in 2026.

