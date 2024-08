Jan Boellaard ontvoerde Heineken en schoot een douanier dood

Connect on Linked in

Hij werd bekend als een van de Heineken-ontvoerders. Tien jaar later schoot Jan Boellaard een douanebeambte dood. In drie boeken liet hij – vele jaren later – door zijn broer in drie boeken zijn criminele levenspad optekenen.

Beeld: rechts Jan Boellaard, naast de andere Heineken-ontvoerder, Frans Meijer.

Op de avond van 2 januari 1994 lopen Jan Boellaard (1952) en een blonde metgezel de loopplank van het schip Nedlloyd Neerlandia af. Het schip is kort daarvoor aangemeerd in de Amsterdamse Corsicahaven.

Als ze van boord gaan en in hun auto stappen wil de douane, die het schip onder observatie heeft nadat ze is getipt door de Amerikaanse DEA, de twee staande houden. Boellaard en zijn compagnon dragen beide een bodywarmer met daarin elk tien kilo cocaïne verstopt. Ze proberen te ontkomen in een auto.

Er ontstaat een wilde achtervolging door Amsterdam die eindigt in de Pesthuislaan in Oud-West. Daar staat een auto dubbel geparkeerd. Boellaard en zijn maat kunnen geen kant meer op. Dan volgt een vuurgevecht waarbij Boellaard vijf kogels afvuurt op Jan Willem Holm, een 44-jarige douanebeambte uit Almere. Een van de kogels doorboort een long van Holm, die als gevolg daarvan om het leven komt. Boellaard, die zelf in zijn been is geraakt, wordt gearresteerd en – tot er versterking is gearriveerd – met handboeien vastgeklonken aan een vuilcontainer.

Jan Boellaard, alias “Poes” (omdat hij zijn hoofd schuin houdt als hij praat), is een bekende van de politie. Hij was een van de Heinekenontvoerders, die al snel na de ontvoering met een deel van het losgeld werd opgepakt. Hij had voor zijn betrokkenheid bij Nederlands meest beruchte ontvoering twaalf jaar celstraf gekregen.

Voor het doodschieten van Jan Willem Holm, die twee jonge kinderen nalaat, krijgt Boellaard twintig jaar cel. In 2007 staat hij weer buiten.

De 39-jarige zoon van voormalig Heineken-ontvoerder Jan Boellaard stond in 2022 samen met een 26-jarige medeverdachte terecht voor de rechtbank in Amsterdam, voor de handel en het vervoer van cocaïne en MDMA, en vuurwapenbezit.

In 2022 komt ook het boek ‘Wij willen gangster worden’, opgetekend door de broer van Jan Boellaard, George, gebaseerd op geschriften van hem zelf. Meest tot de verbeelding sprekende verhaal in dit boek is dat van de overval op het kantoor van de gemeentegiro op het Singel in Amsterdam, waar enkele van de latere Heineken-ontvoerders met een speedboot al schietend over de gracht ontkwamen.