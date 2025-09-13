13 september 2025

Janus heeft klachten over de gevangeniswinkel | ‘Mango verrot, geen kip’

Over iets minder dan een maand, op 10 oktober, is de eerste regiezitting in de zaak tegen Janus van Wesenbeeck, de man die model stond voor Ferry Bouman in de Netflix-serie Undercover. De 63-jarige Eindhovenaar zit al een paar maanden in voorlopige hechtenis in de penitentiaire inrichting Grave omdat hij verdacht wordt van de handel in 540 kilo coke en een hoeveelheid amfetamine, iets waar Van Wesenbeeck niets mee te maken zegt te hebben.