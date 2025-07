18 juli 2025

‘Japanner na bijna veertig jaar vrijgesproken van moord’

In Japan is de 60-jarige Shoji Maekawa na bijna veertig jaar vrijgesproken van een moord op een 15-jarige scholier in Fukui. Dit bericht de NOS. De zaak staat symbool voor wat mensenrechtenorganisaties het ‘gijzelingssysteem” binnen de Japanse justitie noemen.