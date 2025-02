Schuldig

Twee mannen uit Tilburg zijn door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot gevangenisstraffen van acht en zeven jaar, voor onder meer de handel in cocaïne, MDMA en (met)amfetamine. De mannen zijn – net als de anderen – ook schuldig aan het voortzetten van Satudarah, een organisatie die eerder door de rechter verboden is verklaard. Zes medeverdachten kregen vandaag celstraffen variërend van vier jaar tot negen maanden voor hun aandeel in de drugsdelicten.