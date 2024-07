Jarenlange gevangenisstraffen voor via crypto-communicatie opgespoorde drugscriminelen

Connect on Linked in

De rechtbank in Gelderland heeft zeven mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen, voor hun betrokkenheid bij verschillende drugslabs waar xtc werd geproduceerd. Zij werden opgespoord, omdat de politie hun versleutelde chat-berichten kon onderscheppen.

Beeld is ter illustratie

Celstraf

De rechtbank veroordeelde zeven mannen in de leeftijd van 37 tot en met 59 jaar uit de omgeving van de Achterhoek (Gelderland) en Almere tot celstraffen voor hun betrokkenheid bij diverse drugslabs (in Nederland en België). Daarbij veroordeelt de rechtbank een 35-jarige man uit Doetinchem tot een deels voorwaardelijke celstraf, taakstraf en geldboete, omdat hij handelde in synthetische drugs en drugs voor een ander in bewaring nam. Ook had de man een op een vuurwapen gelijkend voorwerp in zijn slaapkamer liggen.

Crypto-communicatie

In het politieonderzoek naar de drugsorganisatie speelde cryptocommunicatie een belangrijke rol. Naar aanleiding van ontsleutelde communicatie deed de politie februari vorig jaar invallen in verschillende woningen, een bedrijfspand en productielocaties. Hierbij trof ze grote hoeveelheden synthetische drugs aan, en voorwerpen en grondstoffen voor de productie hiervan, en vuurwapens en contant geld. Uiteindelijk moesten acht personen zich voor de rechtbank verantwoorden.

Celstraffen

Volgens de rechtbank speelden de mannen allemaal een belangrijke rol in de voorbereiding van en de productie en handel in synthetische drugs. De rechtbank legt aan een 54-jarige man uit Westervoort en een 53-jarige man uit Doetinchem celstraffen van acht jaar op. Zij waren samen jarenlang de leiders van de organisatie en hadden een coördinerende rol in de productie en handel in grote hoeveelheden synthetische drugs.

De 53-jarige man uit Doetinchem maakte, samen met een ander, ook een gewoonte van het witwassen van ruim 48.000 euro. Deze straffen zijn lager dan geëist, omdat de rechtbank de feiten in zijn geheel anders waardeert.

Een 42-jarige man uit Westendorp krijgt een celstraf van zes jaar. Hij was maanden betrokken bij de productie en handel in synthetische drugs en kon worden gelinkt aan meerdere drugslocaties. Daarnaast was de man betrokken bij het witwassen van ruim honderdduizend euro en gaf hij een valse factuur aan de politie die als ontlastend bewijs moest dienen in het strafrechtelijk onderzoek naar hem. Dat hij deze factuur valselijk zou hebben opgemaakt, vindt de rechtbank niet bewezen.

Betrokken

Een 59-jarige man uit Almere krijgt een celstraf van 5 jaar. Hij was maanden betrokken bij de productie en handel in forse hoeveelheden synthetische drugs en kon worden gelinkt aan meerdere drugslocaties. Zijn rol bestond met name uit het leveren van grondstoffen en chemicaliën. Daar komt nog bij dat hij vuurwapens en munitie in bezit had.

Een 37-jarige man uit Doetinchem moet 4 jaar de cel in. Hij verwerkte MDMA tot xtc-tabletten. Daarnaast had hij kilo’s aan synthetische drugs in bezit. Ook bezat hij verschillende vuurwapens met bijbehorende munitie. Een 47-jarige man uit Doetinchem krijgt een celstraf van 4 jaar. Hij was betrokken bij de productie en handel in forse hoeveelheden synthetische drugs. Hierbij komt nog dat hij heroïne in bezit had.

Een 46-jarige man uit Dodewaard moet 4 jaar de cel in. Hij trof voorbereidingen voor de productie van synthetische drugs. Het lab aan de Transportweg in Doetinchem waar hij verantwoordelijk voor was, had een faciliterende rol in het geheel. Deze rol bestond uit mede uit de opslag van chemicaliën, (bewerkte) ketels en de productie van PMK (een precursor). Ook bezat hij kilo’s aan synthetische drugs. De straf is wel zes maanden lager dan de eis, omdat vrijspraak volgt voor het produceren van drugs.

Ontwikkeling

Een 35-jarige man uit Doetinchem hoeft niet meer terug de cel in. Hij legde een bekennende verklaring af en maakte positieve ontwikkelingen door tijdens zijn schorsing, aldus de rechtbank. Daarom krijgt de man een celstraf van 22 maanden, waarvan 18 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar.

De officier van justitie wil dat een aantal van de mannen het door hen met de drugshandel verdiende geld terugbetalen aan de Sstaat. Deze ontnemingszaak behandelt de rechtbank op een later moment.