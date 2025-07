Jeugdstraf voor wegmaken wapens na dodelijke schietpartij Purmerend

Spoorloos Volgens de rechtbank in Alkmaar hebben de jongeren sporen van het geweld weggewerkt en wapens verstopt of weggegooid. Het gebruikte mes werd teruggevonden, maar het vuurwapen is nog altijd spoorloos.

De rechter rekent het de jongeren zwaar aan dat zij op jonge leeftijd betrokken waren bij het wissen van sporen van een dodelijke schietpartij, en dat ze zich zonder veel moeite ontfermden over het verbergen van een vuurwapen en een steekwapen.

Vete

De zaak staat niet op zichzelf. Het geweld op 12 februari was onderdeel van een langdurige vete tussen twee rivaliserende jongerenbendes in Purmerend. De politie vermoedt dat het conflict al langer voortduurde en eerder leidde tot mishandelingen, explosies, ontvoeringen en steekpartijen.

Direct na de schietpartij hield de politie meerdere verdachten aan, zowel minderjarig als meerderjarig.

Verdachten

Op 13 februari vorig jaar werd een 16-jarige jongen uit Purmerend aangehouden. Twee dagen later volgden een 18-jarige Amsterdammer en een tweede 16-jarige Purmerender. De eerste 16-jarige werd later heengezonden, maar blijft wel verdachte in het onderzoek.

Op 21 februari werd een 15-jarige jongen uit Amsterdam opgepakt, die ervan wordt verdacht foto’s te hebben gemaakt van het stervende slachtoffer. Op 4 maart werd vervolgens een 19-jarige man uit Landsmeer gearresteerd.

Een dag voor het vonnis werd een zesde verdachte opgepakt: een 19-jarige Purmerender, die in Amsterdam werd aangehouden. Hij zit momenteel in beperkingen en mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Straffen

De rechtbank legde in totaal vijf jongeren straffen op. Eén van hen – vermoedelijk de 16-jarige jongen uit Purmerend die kort na de schietpartij werd aangehouden met het gebruikte mes – kreeg een jeugddetentie van 327 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Ook kreeg hij een voorwaardelijke PIJ-maatregel opgelegd.

Een andere verdachte, die naast het wissen van sporen ook werd veroordeeld voor aanranding, straatroof, inbraak en het bedreigen van onder anderen een tramconducteur en een politieman, kreeg een jeugddetentie van 228 dagen, waarvan 60 voorwaardelijk.

De drie overige verdachten kregen werkstraffen van 90 uur, waarvan bij één 20 uur voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. Voor die verdachte geldt bovendien dat hij zich moet laten begeleiden door de jeugdreclassering.

Schoon

Een zesde verdachte is vrijgesproken. De rechtbank kon niet vaststellen dat zij wist dat de fles ammoniak die ze had gekocht, zou worden gebruikt om het mes schoon te maken.

De meerderjarige hoofdverdachten, onder wie vermoedelijk de schutter, zitten nog vast en moeten later dit jaar voor de rechter verschijnen. Het onderzoek naar het geweld en de achterliggende bendeconflicten loopt nog door. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.