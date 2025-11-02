 Meteen naar de content
2 november 2025

Jonge verdachten dodelijke schietpartij Purmerend voor de rechtbank

Voor de rechtbank op Schiphol staan komende week vier mannen van 20 (2x), 21 en 17 jaar terecht op verdenking van de moord op de 19-jarige Aven Hedok bij station Purmerend op 12 februari 2024. Een andere 19-jarige man raakte zwaargewond. Twee van de vier verdachten worden ook verdacht van een poging tot moord op dezelfde dag in Amsterdam. Eén verdachte wordt geen moord verweten, maar wel dat hij het slachtoffer in Purmerend zou hebben geschopt, geslagen en gestoken.

Langlopende vete

Aan het fatale incident op 12 februari 2024 ging een langlopende vete tussen twee rivaliserende jeugdgroepen vooraf. Het gaat om een jeugdgroep met jongeren van Somalische en Eritrese roots tegenover een jeugdgroep met Nederlandse jongeren en jongeren met onder meer Marokkaanse roots.

