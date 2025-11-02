2 november 2025

Jonge verdachten dodelijke schietpartij Purmerend voor de rechtbank

Voor de rechtbank op Schiphol staan komende week vier mannen van 20 (2x), 21 en 17 jaar terecht op verdenking van de moord op de 19-jarige Aven Hedok bij station Purmerend op 12 februari 2024. Een andere 19-jarige man raakte zwaargewond. Twee van de vier verdachten worden ook verdacht van een poging tot moord op dezelfde dag in Amsterdam. Eén verdachte wordt geen moord verweten, maar wel dat hij het slachtoffer in Purmerend zou hebben geschopt, geslagen en gestoken.