Jongen (11) in kritieke toestand na steek- of schietpartij in Rotterdam-Zuid

(Beeld: JBMedia)

Agenten kwamen rond 19.10 af op een melding van een harde knal die gehoord was in de woning aan de Asterlo. Agenten troffen een zwaargewonde jongen aan in het pand. De politie meldt dat hij mogelijk gewond is geraakt door een steek- of schietpartij.

TGO gestart

De politie is meteen een onderzoek opgestart en heeft inmiddels ook een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op de zaak gezet. Dit betekent dat er een team van ongeveer twintig rechercheurs zich bezighoudt met het onderzoek.

Vuurwapen

Buiten de woning is een vuurwapen aangetroffen. Deze is in beslaggenomen. Er worden ook andere sporen onderzocht en beelden bekeken. Tijdens het forensisch onderzoek is ook een speurhond ingezet. De plaats delict is afgezet. Tot nu toe is er nog niemand aangehouden.