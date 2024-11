Jongen (15) op klaarlichte dag beschoten bij winkelcentrum Maassluis, twee verdachten spoorloos

Zondagmiddag rond 16.00 liep een 15-jarige jongen op straat toen hij opeens drie jongens op hem af zag komen die al snel schoten op hem losten. Het slachtoffer rende snel weg en hield zich schuil. De drie verdachten sloegen op de vlucht.

Arrestatie

Even later hield de politie een 17-jarige jongen uit Maassluis aan die voldeed aan het signalement van een van de drie verdachten. De politie is nog op zoek naar de andere twee verdachten. Het gaat om mannen van 18 à 19 jaar met een donkere huidskleur en donkere kleding. Een van hen droeg een witte pet.



Over een aanleiding voor de beschieting is nog niets bekend.