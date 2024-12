Jongen (15) schuldig aan moord op Zweedse bendeleider, twee medeverdachten krijgen levenslang

Door Roel Janssen / Beeld: SVT

De rechtbank van Västmanland acht de 15-jarige jongen schuldig aan moord op de 36-jarige bendeleider, maar hij krijgt geen straf omdat hij volgens de Zweedse wet te jong is om gestraft te worden. In Zweden geldt het (jeugd)strafrecht voor jongeren vanaf 15 jaar. De jongen was 14 toen hij de moord pleegde.

De Zweedse krant Aftonbladet schrijft dat vier medeverdachten inmiddels veroordeeld zijn. Een 30-jarige kroongetuige in de zaak krijgt zestien jaar cel wegens moord en een 17-jarige jongen krijgt twee jaar jeugddetentie en vier maanden cel voor medeplichtigheid aan moord. Twee mannen van 30 en 23 zijn veroordeeld tot levenslange gevangenisstraffen wegens moord en het betrekken van een minderjarige bij een misdrijf.

Volgens de aanklagers maakte de moord deel uit van een intern conflict binnen het criminele netwerk Foxtrot. Het slachtoffer zou een schuld hebben opgebouwd bij de Zweedse bendeleider “Benzema”.

Zes kogels

In de middag van 17 november 2023 werden agenten gealarmeerd nadat er verschillende harde knallen waren gehoord in een appartementencomplex in Västerås, in het midden van Zweden. Toen de politie ter plaatse kwam, troffen ze een 36-jarige man dood aan in zijn appartement, met zes kogels in zijn lichaam. Naast het lichaam lag een kogelvrij vest.

“Benzema”

Uit rechercheonderzoek zou blijken dat er een liquidatieopdracht was uitgevaardigd tegen de man, die gold als een kopstuk in het criminele milieu. Volgens de Zweedse opsporingsdiensten was de begin januari 2024 in de Irakese hoofdstad Bagdad geliquideerde Zweedse gangster Mustafa “Benzema” Aljiburi (35) de vermoedelijke opdrachtgever.

Moordmakelaar

De politie vermoedt dat er vijf mensen bij de moord op de 36-jarige bendeleider in Västerås betrokken waren. De 30-jarige verdachte die in nauw contact stond met “Benzema”, de 17-jarige jongen die vermoedelijk wapens en kleding leverde voor de moord, de 30-jarige man die de opdracht als “moordmakelaar” aannam, en de 23-jarige man die in het bewuste appartement van het slachtoffer aanwezig was en betrokken zou zijn geweest bij het openen van de voordeur.

De toen 14-jarige jongen zou het slachtoffer vervolgens in zijn woning hebben doodgeschoten.

Kroongetuige

In de zaak werd gebruik gemaakt van een 30-jarige kroongetuige die uitgebreid verklaarde tegen verschillende verdachten. Hij zou de moord naar verluidt regelen en had in Västerås verschillende ontmoetingen met andere mensen om de moord te plannen, maar hij kreeg naar eigen zeggen enkele dagen voor de liquidatie spijt.

Toen hij naar huis probeerde te gaan, werd hij tegengehouden en de anderen hielden hem in de gaten zodat hij geen informatie naar buitenstaanders lekte. Op de dag van de moord vergezelde hij de 14-jarige jongen naar het appartementencomplex en zou in het trappenhuis hebben gestaan terwijl hij zag hoe de 14-jarige de 36-jarige doodschoot.

Alle verdachten, behalve de kroongetuige, hebben elke betrokkenheid bij de moord ontkend.

