Jongen (15) zwaargewond na schietpartij in speeltuintje Amsterdam-Zuidoost

(Beeld: Mizzle Media / Michel van Bergen)

Een getuige verklaart rond 21.30 buiten een ruzie te horen tussen een groep jongeren. Vlak daarna klinkt een knal. Als agenten ter plaatse komen, vinden ze de gewonde jongen in de speeltuin. Het is volgens de politie nog niet duidelijk of de ruzie en het schietincident met elkaar te maken hebben.

Voortvluchtig

De politie heeft in de buurt naar één of mogelijk meer verdachten gezocht, maar deze niet aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen die meer gezien of gehoord hebben, of mensen die meer informatie hebben. Ook is ze op zoek naar camerabeelden van bijvoorbeeld dashcams of deurbellen.

Dodelijke schietpartij

Begin deze maand viel in Amsterdam-Zuidoost ook al een minderjarig slachtoffer bij een schietpartij. De 17-jarige Rivaldo werd doodgeschoten vlakbij een voetbalveld aan de Meernhof. De verdachte(n) sloegen op de vlucht en werden niet meer aangetroffen. Nadat de politie een groot onderzoek startte werd een 16-jarige jongen als verdachte opgepakt. Of hij mogelijk de schutter was, is onduidelijk.

