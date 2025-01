Jongen (16) zwaargewond na beschieting met luchtbuks in Bergharen

Vuurwerk

Op 31 december was een groep jongeren, waaronder het slachtoffer, vuurwerk aan het afsteken in een speeltuin aan de Dorsvlegel in Bergharen. Rond 21.30 werd er op de groep geschoten met vermoedelijk een luchtbuks. Daarbij is een 16-jarige jongen uit de groep geraakt. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij is geopereerd aan verschillende gezichtsbreuken.