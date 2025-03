Jongen (17) aangehouden voor schietpartij in metro Schiedam

(Beeld: Media-TV)

Vrijdagmiddag even voor 15.00 hoorden getuigen een schot op station Schiedam. Agenten sloten direct het station af en startten een onderzoek. Daaruit bleek bleek dat in een metrowagon een schot was gelost. De politie heeft onder andere camerabeelden veilig gesteld en met getuigen gesproken.

Over het mogelijke gewonde slachtoffer is niets bekend. Ook over een aanleiding voor het schietincident is niets bekend. De politie roept getuigen op zich te melden.