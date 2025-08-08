Jongen (17) overleden bij schietpartij in Amsterdam-Zuidoost



De schietpartij vond rond 21.30 plaats aan de Meernhof ter hoogte van het voetbalveld in Amsterdam-Zuidoost. Agenten en ambulancepersoon treffen daar het slachtoffer in kritieke toestand aan. De jongen is ter plaatse en onderweg naar het ziekenhuis gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.

De verdachte(n) zijn gevlucht en niet meer aangetroffen. De politie is een groot onderzoek gestart.

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Over een aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend.