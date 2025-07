Jongen (17) verdacht van twee explosies bij woning in Amsterdam-Oost

De eerste explosie vindt plaats van zondag- op maandagnacht 30 juni. Bij de voordeur wordt een explosief tot ontploffing gebracht, waardoor schade ontstaat aan de woning. Niemand raakt gewond. Woensdag- op donderdagnacht 3 juli is het wederom raak. Dit keer is een harde knal te horen waarbij de voordeur en de gevel in brand vliegen. Ook bij deze explosie raakt niemand gewond.