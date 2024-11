Jongen die Romy doodde toch in tbs

Gevaarlijk Nu heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden donderdag dat beroep te verwerpen om Bryan N. toch tbs te geven. Het hof oordeelt dat er voldoende concrete aanwijzingen zijn dat N. nog zo gevaarlijk is dat tbs met dwangverpleging gerechtvaardigd is.

Het hof heeft wel de eerste termijn van de tbs teruggebracht van 1 naar 2 jaar, zodat de rechtbank de loop van het behandeltraject sneller opnieuw kan beoordelen.

N. kreeg in 2017 een jaar cel en jeugd-tbs.

School

Hij verkrachtte en wurgde in 2017 Romy (14) uit Hoevelaken. Het meisje verdween op 2 juni 2017 toen ze van school naar huis fietste. Enkele uren later werd ze door een voorbijganger in een sloot in een natuurgebied bij Achterveld gevonden.

Brian N. werd een paar dagen later opgepakt. Hij bekende al snel Romy te hebben misbruikt en gedood. Hij had haar keel dichtgeknepen toen ze hem dreigde aan te geven, nadat hij haar meerdere malen had verkracht. Daarna duwde hij haar in het water. Het is niet zeker of Romy toen al dood was.

De twee kenden elkaar van de Donnerschool, een instelling voor speciaal onderwijs in Barneveld.

Stoornis

Daarna bleek dat hij al eerder een zedenmisdrijf had gepleegd. Die zaak werd geseponeerd omdat het Openbaar Ministerie behandeling wenselijker vond dan strafrechtelijke vervolging.

Bryan N. was 13 jaar toen hij na een aanranding onder behandeling kwam van ggz-instelling De Waag, in Amersfoort. Hij was daar in therapie toen hij Romy doodde.

Brian N. had toen volgens deskundigen een adhd-stoornis, was verminderd empatisch, anti-sociaal, en had geen agressiecontrole. Bovendien was hij niet in staat zijn drang naar seksualiteit te bedwingen.