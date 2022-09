Jongen veroordeeld voor beroving onder mom van ‘pedojagen’

Connect on Linked in

De rechtbank in Assen heeft een man uit Emmen veroordeeld tot 36 maanden cel, voor het plegen van berovingen onder het mom van ‘pedojagen’. Daarnaast maakte hij zich ook nog schuldig aan een overval, waarbij een wapen afging.

door Joost van der Wegen

Lokken

De 19-jarige man uit Emmen was een van de hoofdverdachten in een zaak waarin de rechtbank in april al uitspraken deed. Dat ging om een groep van 13 jonge mannen, een aantal lid van hetzelfde voetbalteam, die oudere mannen in drie gevallen naar afgelegen plekken lokten, om ze daar te beroven. Dat waren vooral homoseksuele mannen en dit gebeurde via de datingapps BullChat en Grindr. De inzet van een lokagent maakte er op 6 oktober 2021 een einde aan, meldde RTV Drenthe eerder.

Pincode

De jongens maakten gebruik van een groeps-app, waarin zij de berovingen bespraken en regelden. Ze beroofden de mannen van hun telefoon, dwongen hen hun pincode af te geven, en haalden daarna duizenden euro’s van hun rekeningen.

‘k heb die man tegengehouden toen hij weg wilde lopen. Hij kreeg toen een duw. Ik heb naast die man gestaan. We hadden ons eerst in de bosjes verstopt, dat klopt. We hadden een appgroep en als er een duimpje was, wist ik dat er wat ging gebeuren en dat ik klaar moest staan.

Op scherp

Naast de berovingen, maakte de 19-jarige jongen zich ook schuldig aan het schieten met een wapen in het openbaar, tijdens de overval op een snackbar in Emmen. Met een Stengun werden 9 schoten op een bezorgauto van de snackbar afgevuurd.

Daarnaast hield hij zich over langere tijd bezig met het opnemen van geld van de gestolen pasjes, en lichtte hij ook mensen op door ze te vragen geld op hun rekening te mogen storten. Daarna haalde hij meer geld van de rekening af, dan afgesproken.

Stoornis

De rechtbank ging mee in het oordeel van de psychiater in het onderzoek, dat de jongen een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft. Van zijn straf zijn 24 maanden voorwaardelijk. Hij moet zich in die periode bij de Reclassering melden, vanwege recidivegevaar, en hij zal in een project begeleid wonen worden geplaatst. De jongen gaat hiermee akkoord, aldus zijn advocaat. Hij wil zijn leven beteren.

De rechtbank stelde verder dat de slachtoffers in deze zaak zich niet aangesproken hoeven te voelen als pedoseksueel, omdat de jongens aangaven meerderjarig te zijn in de dating-apps. Ook redeneerde de rechters dat de jongens niet uit waren op seks, maar op het beroven van de mannen.

De uitspraak is hier te lezen.