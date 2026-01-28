‘Jongeren in strafzaken begrijpen hun eigen zaak vaak niet’

Groot deel begrijpt politieverhoor niet Uit onderzoek van Fleetwood Bird, universitair docent aan de Erasmus School of Law, blijkt dat een groot deel van de jongeren die door de politie wordt verhoord moeite heeft om het gesprek te volgen. Dat constateerde ze na het analyseren van dertig politieverhoren met jongeren en taalonderzoek in een jeugdgevangenis. Jongeren zeggen vaak bevestigend ‘ja’ op vragen of mompelen instemmend, terwijl ze de inhoud niet echt begrijpen.

Taalstoornis

Maar liefst 90 procent van de gedetineerde jongeren blijkt een taalstoornis te hebben. Bij meer dan driekwart gaat het om een ernstige stoornis. Deze jongeren hebben moeite met het begrijpen van gesproken taal of het onder woorden brengen van hun eigen verhaal. Ter vergelijking: in de algemene bevolking heeft slechts 7 tot 12 procent van de jongeren een taalstoornis.

De jongeren begrijpen woorden als ‘voorbereidingshandelingen’ bijvoorbeeld niet goed.

Eerlijk proces

De gevolgen zijn groot. Een taalstoornis kan volgens Fleetwood Bird een eerlijk proces in de weg staan. Jongeren begrijpen hun rechten vaak niet goed, bijvoorbeeld dat zij niet verplicht zijn om te antwoorden tijdens een verhoor. Ook lukt het hen minder goed om hun kant van het verhaal te vertellen, terwijl dat juist een kernonderdeel is van een strafprocedure.

In internationaal onderzoek is bovendien aangetoond dat jongeren met taalproblemen sneller afstand doen van hun advocaat of onder druk een valse bekentenis afleggen, zonder de consequenties te overzien.

Onzichtbaar probleem

Fleetwood Bird werkte jarenlang als logopedist en combineerde die ervaring met een studie rechten. Volgens haar zijn taalproblemen tot nu toe grotendeels onzichtbaar gebleven binnen het jeugdstrafrecht. Jongeren maskeren hun beperkingen vaak met stoer gedrag, korte antwoorden of juist vlot praten, waardoor professionals het probleem niet herkennen.

Rechters niet altijd alert

Jeugdrechter Willem Loorbach herkent dat jongeren soms afhaken tijdens een zitting. Hij let op signalen zoals dromerig gedrag, irritatie of antwoorden die niet aansluiten op de vraag. In die gevallen probeert hij de jongere opnieuw bij de zaak te betrekken en legt hij alles zo eenvoudig mogelijk uit, zonder juridisch jargon en in korte zinnen.

Toch erkent hij dat dit niet altijd lukt. Vooral tijdens het voorlezen van het requisitoir door de officier van justitie of het pleidooi van de advocaat is vaktaal moeilijk te vermijden. Ook is er in de rechtszaal niet altijd voldoende tijd om alles te vertalen naar begrijpelijke taal.

Andere aanpak

Volgens Fleetwood Bird vraagt een taalstoornis om een andere benadering dan bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of autisme. Zij pleit voor korte, concrete vragen, visuele ondersteuning zoals tekeningen of agenda’s, en het laten samenvatten door de jongere zelf in plaats van simpelweg vragen of alles is begrepen.

Zij vergelijkt een gesprek met een jongere met taalproblemen met archeologisch werk: het verhaal komt nooit in één keer, maar in losse fragmenten die tijd en geduld vragen.

Taalproblemen maken jongeren kwetsbaar in het strafrecht, maar vergroten ook de kans dat ze in de criminaliteit belanden. Jongeren met een taalstoornis zijn makkelijker te beïnvloeden en vormen daarmee een risicogroep, vergelijkbaar met jongeren met schooluitval of problemen thuis.

Tegelijkertijd ziet Fleetwood Bird ook kansen. Taalstoornissen zijn relatief goed te behandelen met logopedie. Training in woordenschat en zinsbouw vergroot het zelfvertrouwen van jongeren en verbetert hun kansen op school en werk. Uit onderzoek in Australië blijkt bovendien dat jongeren na taalbehandeling aanzienlijk minder vaak opnieuw in aanraking komen met justitie.