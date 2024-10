Joran van der Sloot bleef liegen

Dat Joran van der Sloot, ooit een doodnormale tiener op Aruba, een internationale beruchte crimineel werd is uitzonderlijk maar tegelijk ook niet verwonderlijk. Twee jonge vrouwen waren het slachtoffer van een misdrijf, nadat ze de nacht met hem hadden doorgebracht.

Joran trok van Aruba naar Europa, naar Azië en Zuid-Amerika. En bijna overal waar hij kwam zaaide hij dood en verderf. Zelfs de mensen die nog enige sympathie voor hem koesterden en geloofden in zijn onschuld in de zaak Holloway, moesten na de dood van Stephany bekennen dat Joran een gewetenloze killer is.

Die gewetenloosheid toonde hij al in de talloze verhalen die hij vertelde over de verdwijning van Natalee. Zoals die keer dat hij Greta van Susteren van Fox News wijs maakte dat Natalee was verkocht aan een Venezolaanse mensenhandelaar. Nadat hij de beloofde 25.000 dollar had ontvangen, sms’te hij naar Fox: ‘Het was allemaal gelogen’.

Of het nu leugens waren, of de waarheid, de verhalen werden door Joran zeer nauwkeurig opgedist. Zo vertelt hij bijvoorbeeld welke seksuele handelingen hij met Natalee in de auto verrichtte. Een fragment:

‘Ik vond Natalee aantrekkelijk. Wij hebben een hele tijd gekust. Hierna plaatste Natalee haar handen op mijn bovenbenen en bracht haar hand richting mijn penis. Ik plaatste mijn linkerhand op dat moment tussen haar binnenbeen. Ik begon met mijn rechterhand haar borsten te aaien. Ze had normale borsten. Voorbij de Marriott hotel heb ik Natalee gevingerd. Volgens mij was ze kaalgeschoren want ik voelde geen haar. Ik begon haar weer te kussen.‘

Joran kreeg bij het publiek al snel de bijnaam ‘Pinokkio’ omdat hij ontelbare leugens vertelde over de avond dat Natalee verdween. In totaal kwam hij met zeven versies van de gebeurtenissen, bij de politie, tegen vrienden en in de media. Soms loog Joran om zijn alibi fraaier te doen lijken. Dan vertelde hij hoe hij Natalee niet alleen netjes had afgezet bij haar hotel, maar ook hoe hij haar zelfs overeind had geholpen omdat ze viel, zo dronken was ze.

Dat pathologische liegen was iets waarvoor hij trouwens al werd behandeld voordat Natalee verdween. Zijn moeder had gesprekken met een psycholoog geregeld omdat Joran geld stal van zijn ouders, zijn broertje mishandelde en over van alles en nog wat verhalen verzon. Naast zijn pathologische leugenachtigheid en minachting voor de media, was geld zeker het belangrijkste motief om zoveel onzin te vertellen. Het was een manier om zijn gokverslaving te onderhouden.

De gretigheid om een ‘bekentenis’ uit Joran te krijgen, leidde tot een undercover operatie van Peter R. de Vries, waarbij beroepscrimineel Patrick van der Eem vriendschap sloot met Joran en hem meenam op autoritjes door het land, langs wietplantages en coffeeshops. Intussen werd Joran in de Range Rover van Van der Eem volgestopt met drugs. Joran vertelde Patrick alles wat hij maar wilde horen. Een zoveelste kletsverhaal over een epileptische aanval, waarna Natalee overleed en een vriend die het lichaam op zee zou hebben gedumpt.

De op 6 juli 2021 vermoorde Peter R. de Vries liet in de dagen voorafgaand aan de uitzending weten dat hij de zaak had opgelost.

Het duurde nog geen dag voordat het Openbaar Ministerie op Aruba liet weten dat de zaak helemaal niet was opgelost. Daury Rodriguez, de man die Joran geholpen zou helpen met het dumpen van Natalee’s lichaam, bleek een perfect alibi te hebben. Hij was op de avond van de verdwijning in Nederland. De telefooncel waarmee Joran hem gebeld zou hebben, was alleen geschikt voor internationale gesprekken, niet voor een gesprek binnen Aruba. Uit telecom-onderzoek bleek dat er op de avond van de verdwijning van Natalee geen enkel telefoontje naar Daury was gepleegd, niet met de pay-phone en niet met andere toestellen.

Joran raakte intussen steeds meer aan lager wal. Nadat hij zijn studie in Arnhem staakte, trok hij gokkend en blowend over de wereld. Om aan geld te komen voor zijn pokerverslaving, wist hij zelfs de moeder van Natalee (Beth Twitty) geld af te persen. Door haar een verhaal op de mouw te spelden dat haar dochter begraven lag onder de fundering van een huis op Aruba. De advocaat van Twitty doorzag het plan tijdig en schakelde de FBI in die alles op beeld en geluid vastlegde. Justitie in Amerika bereidde een aanklacht wegens afpersing voor.

Op 31 mei 2010 neemt Joran een vlucht naar Peru om deel te nemen aan een pokertoernooi. Datzelfde weekend neemt Joran Stephany Flores, die hij had leren kennen tijdens het toernooi, mee naar zijn hotelkamer. Als Stephany ontdekt dat Joran de beruchte verdachte is van de verdwijning van Natalee Holloway, ontstaat er een felle discussie en vechtpartij. Joran slaat en wurgt Stephany tot ze dood is. Daarna vlucht hij in haar auto naar Chili. Daar wordt hij aangehouden, uitgeleverd aan Peru en uiteindelijk veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf, die hij uit moet zitten in de beruchte Challapalca gevangenis.

In 2023 levert Peru Joran uit aan de Amerikaanse justitie, voor de afpersingszaak van de moeder van Natalee. Hij sloot een deal voor strafvermindering. Maar of hij er nu meer van weet of niet, ook in deze verklaring komt er geen duidelijkheid over het lot van Natalee Holloway.