‘Jos Leijdekkers heeft dochter President Sierra Leone zwanger gemaakt’

Liefdesrelatie De zwangerschap van Leijdekkers verloofde Agnes Bio is door meerdere bronnen tegenover De Telegraaf bevestigd. Eerder al werd bekend dat Leijdekkers, op wie de Belgische en Nederlandse justitie verwoed jacht maken, een ’liefdesrelatie’ met de presidentsdochter heeft en inmiddels zelfs trouwplannen zou hebben. De vrouw reisde volgens bronnen zelfs al naar Parijs om een trouwjurk uit te zoeken, schrijft de krant.

Hierdoor zou zijn uitlevering aan Nederland voor drugsveroordelingen verder weg zijn dan ooit.

Geheim

De opmerkelijke zwangerschap wordt ook bevestigd door de uit Sierra Leone gevluchte oppositieleider Mohamed Kamarainba Mansaray, met wie De Telegraaf vrijdag op een geheime locatie in Europa een ontmoeting had.

Mansaray deelde afgelopen weken via zijn sociale media veel informatie over de voortvluchtige Leijdekkers. ‘Deze man is een rat en moet zo snel mogelijk worden gearresteerd. Mister Jos is het ultieme voorbeeld van een drugsbaron, die een heel land naar de verdommenis helpt. Hij maakt dankbaar gebruik van de corruptie in mijn land en waant zich onaantastbaar. Het is een schande voor internationale drugsbestrijding dat deze man vrij rond loopt,’ aldus Mansaray, die permanent omgeven wordt door beveiligers.

Mister Jos is het ultieme voorbeeld van een drugsbaron, die een heel land naar de verdommenis helpt

Minder zichtbaar

Volgens Mansaray verblijft Leijdekkers nog altijd in een zwaar bewaakte villa in Sierra Leone, maar is hij minder zichtbaar sinds wereldwijd bekend werd dat Bolle Jos in het West-Afrikaanse land verblijft. Hij omringt zich met een leger aan zwaar bewapende beveiligers.

De advocaat van Jos Leijdekkers, Guy Weski, stelt in een reactie aan De Telegraaf dat er wilde verhalen circuleren over zijn cliënt. ‘Die worden op geen enkele wijze bevestigd door onafhankelijke bronnen en lijken bovendien te zijn ingegeven vanuit de gedachte om politieke druk uit te oefenen.’