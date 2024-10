Juan Nuri: levenslang voor de moord op zijn ex-vrouw

Toen hij in 1997 weer vrij was kocht hij een paar maanden later in Antwerpen een dubbelloops jachtgeweer. Op 20 juni reisde hij af naar Maja’s kapsalon. Met het geweer verstopt in een paraplu schoot hij zijn ex-vrouw door haar hoofd. Een klant raakte ernstig gewond. Vervolgens reed hij naar zijn vriendin en hun zoon in Spanje. Een week later gaf hij zichzelf aan bij de Nederlandse politie. In 1998 werd hij veroordeeld tot levenslang.