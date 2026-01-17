Justitie: 27-jarige Amsterdammer stuurde moordaanslag Fuengirola aan

Uur Volgens justitie was Mustafa A. ongeveer een uur vóór de schietpartij aanwezig in cannabiscafé The Legends. In het café bevonden zich op dat moment Jasin Ajar, de latere ontsnapte Amsterdamse crimineel, en een derde man. De officier van justitie stelt dat Mustafa A. die nacht telefonisch contact had met Afif J. (30). Deze andere verdachte is later in december in een Rotterdams pand door een arrestatieteam doodgeschoten.

Afif J. zou op zijn beurt de toen 17-jarige Belg Shah C. uit Gent bij het café hebben afgezet. Terwijl Mustafa A. samen met Jasin Ajar naar buiten liep, kwam Shah C. aanlopen met een automatisch vuurwapen. C. is in september door Spanje aan Nederland overgeleverd.

Schutter ontsnapt op gehuurde fiets

Twee mannen wisten aan de aanslag te ontsnappen. De schutter liet zijn wapen achter en vluchtte op een fiets die volgens justitie vooraf was geregeld door Mustafa A. Die fiets was samen met een vrouwelijke medeverdachte gehuurd in Torremolinos.

De rechtbank ziet meerdere aanwijzingen voor betrokkenheid van Mustafa A. bij de voorbereiding van de aanslag. Zo zou hij het vliegticket hebben betaald waarmee Afif J. naar Spanje reisde. Ook zou Mustafa A. op de ochtend na de moord zijn gezien met Afif J. in Torremolinos.

In een andere strafzaak over een moord in Amsterdam-Osdorp staat ook Nail el G. terecht voor het mede aansturen van de aanslag in Fuengirola.

Waarschijnlijk behandelt de Amsterdamse rechtbank in augustus tegelijkertijd de zaak van de verschillende verdachten.

