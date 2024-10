Justitie Antwerpen: criminelen wilden 1,5 ton cocaïne uit douaneloods weghalen

(Beeld uit archief)

Audi SQ7

In de nacht van 8 op 9 maart werd even na 04.00 een verdachte situatie opgemerkt in een loods van de douane. Een bewakingsteam van douane en politie waren snel ter plaatse. Er was ingebroken en de inbrekers sloegen op de vlucht. Ze lieten twee bestelwagens ter plaatse achter en vluchtten weg in een Audi SQ7.

Alle voertuigen bleken te zijn gestolen en waren uitgerust met valse en/of gestolen nummerplaten.

Sprundel

Bij controle bleek dat er een raam was ingeslagen, maar dat er door het snelle en alerte optreden van politie en douane niets werd gestolen. De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen startte een onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter.

Enkele dagen later crashte een Audi SQ7 in het Nederlandse Sprundel na een achtervolging met de politie.

De bestuurder, een 33-jarige man uit Vorst, werd gearresteerd. In de auto lagen vier vuurwapens, waaronder twee automatische aanvalsgeweren en twee handvuurwapens, en verschillende nummerplaten. Het onderzoek wees uit dat de auto dezelfde Audi SQ7 was die betrokken was bij de inbraakpoging.

Huiszoeking

De onderzoeksrechter gaf de opdracht tot vier huiszoekingen in Quaregnon, Bergen, Jette en Neder-over-Heembeek. FGP Antwerpen werkte daarvoor samen met speciale eenheden (DSU), Anti-banditisme Brigade uit Brussel en enkele lokale politiezones.

Uiteindelijk werden vier mannen van 35, 36, 36 en 37 jaar gearresteerd. Bij de invallen vond de politie nog jammers, een gps-tracker, twee airsoftwapens, ongeveer 20.000 euro cash, verschillende (vervalste) nummerplaten, kogelwerende vesten, onder meer met opschrift ‘politie’, een opblaasbaar bootje, gele vesten, een blauw zwaailicht en drie luxehorloges.

De onderzoeksrechter heeft de vier mannen in voorlopige hechtenis geplaatst. Intussen loopt het gerechtelijk onderzoek verder.

In oktober 2023 werd een vergelijkbare poging om drugs terug te stelen verijdeld in de regio Antwerpen. Volgens het onderzoek waren dat Nederlanders die mogelijk opdracht hadden gekregen van de voortvluchtige “Bolle Jos” Leijdekkers.