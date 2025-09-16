Justitie begraaft rapport over ambtelijke corruptie

Niet dat het helpt, alle tam-tam over encryptiediensten en Ridouan Taghi: de prijs van een pakje cocaïne is al decennia stabiel, en nu zelfs dalende.

Nu blijkt maar weer eens dat het allemaal niet zo simpel is. Een verontrustend rapport over corruptie in Nederland is eind augustus vakkundig begraven in een diepe la. Niet geschikt om ronkend uit te serveren voor de camera’s van de NOS.

Follow the Money kreeg het rapport toch op tafel, via de Wet Open Overheid, die beter Wet Gesloten Overheid kan worden genoemd, maar soms toch blijkt te functioneren. Informatie wil vrij zijn, ook slecht nieuws.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid hanteert ter verdediging een oude truc, die van: shoot the messenger. Het rapport was “methodologisch zwak”.

Op FTM kunnen we lezen dat het rapport stevige kritiek bevatte op de trage en versnipperde aanpak van corruptie door de overheid. Belangrijkste bevindingen: Nederland is kwetsbaar voor corruptie, de overheid beschermt ambtenaren onvoldoende, heeft geen weerbaarheidsbeleid, er is sprake van naïviteit. Kortom, geen samenhangend beleid van Justitie.

Pikante passages hadden bepaalde ambtenaren maar weggelakt, maar die werden ook door FTM uit de Haagse schemerwereld opgelicht. Zoals:

‘Bestuurlijke verantwoordelijkheid is onvoldoende en leiderschap schiet tekort.’

Harde noten. Jammer dat de law and order ministers (van met name de VVD die de afgelopen 25 jaar grotendeels op Justitie de bestuurlijke leiding hadden) het hier hebben laten liggen.

Er was altijd wél bestuurlijke inzet en geld om het woord “ondermijning” in de markt te zetten. Afhankelijk van je rekensom kost de niet succesvolle strijd tegen de “ondermijning” (lees drugshandel) tussen 700 miljoen tot ruim 1 miljard euro per jaar.

En nu dus: te weinig euro’s en aandacht voor corruptie in eigen gelederen.

Bert Woest, de auteur van het rapport, werkte ooit bij de (toenmalige) BVD, en leidde decennialang bij de Rijksrecherche onderzoeken naar ambtenaren die in de fout gingen. Hij heeft de nodige ervaring.

Hij zal ook ervaring hebben met de “feitenonderzoeken”, die de Rijksrecherche door de jaren heen heeft gedaan.

Een “feitenonderzoek” wordt verordonneerd door de hoofdofficier van justitie en wordt een “feitenonderzoek” genoemd omdat het de bedoeling is om een “feitenonderzoek” te blijven (u kent het “feitenonderzoek” naar het fotorolletje uit Srebrenica nog wel). Dat wil zeggen: het is uitsluitend bedoeld om te inventariseren hoe “erg” een probleempje is. Het is bestemd voor in de diepe la, geen strafrechtelijk onderzoek om verdachten voor de rechter te brengen (en daarmee de burger te beschermen tegen corruptie).

Want dat geeft maar vervelende publiciteit.

Het grappige is: echte ondermijning, dat is een rapport over corruptie in eigen huis onder de mat vegen.

Tegen Follow the Money spreekt de auteur van het rapport vrijuit. Hij vertikt het om als boodschapper zijn hoofd op het hakblok te leggen. De kritiek van Justitie noemt hij ‘een gotspe’. Mooi dat een oud-gediende uit de diepe boezem van Justitie nu uitlegt dat het allemaal niet zo simpel is.

De vijand van de nette burger zit niet alleen in de onderwereld, of in kringen van de “mocromaffia”, die justitie zo graag publicitair achterna zit. Hij zit juist ook op de witte Zuidas, en ook in de gebouwen van politie en justitie.

Het simpele beeld van die nette bovenwereld die moet vechten tegen de boosaardige onderwereld – de pr die justitie zo graag wil voorhouden – klopt helemaal niet.

