Justitie eist 10 jaar cel voor schietpartij met zwaargewonde in Rotterdam-Zuid

Op 26 juli 2024 verlaat het 29-jarige slachtoffer na het middaggebed de moskee. Buiten komt hij een vriend tegen aan wie hij geld heeft geleend, maar dat hij nog moet terugkrijgen. Er ontstaat een woordenwisseling, vervolgens wordt een vuurwapen getrokken en geschoten. Er volgen twee schoten en het slachtoffer wordt in zijn lies en buik geraakt. Het zwaargewonde slachtoffer wordt naar het ziekenhuis gebracht.

Signalement

De politie begint een zoektocht naar de schutter en verspreidt een signalement. Op 4 augustus 2024 weet de politie een 29-jarige man aan te houden in Arnhem.



Hoewel de verdachte verklaart te hebben gehandeld uit zelfverdediging, stelt justitie dat er geen enkele aanwijzing is dat het slachtoffer zelf een wapen bij zich zou hebben gehad. Er is volgens het OM geen reden om aan te nemen dat het vuurwapen per ongeluk is afgegaan tijdens een worsteling uit zelfverdediging.

Ongeloofwaardig

Op basis van camerabeelden en getuigenverklaringen wordt het beroep op noodweer of noodweerexces als niet geloofwaardig beschouwd. De officier van justitie is dan ook overtuigd dat de 29-jarige man heeft geschoten en komt tot de conclusie dat poging tot doodslag bewezen is. Daarnaast wordt hem verweten een vuurwapen in bezit te hebben.

Een gruwelijk schietincident op klaarlichte dag op de Blazoenstraat, in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Het 29-jarige slachtoffer overleeft het ternauwernood, maar de gevolgen zijn verwoestend.’

De schietpartij heeft een enorme impact gehad in de wijk, blijkt uit de vele gesprekken die daarna zijn gevoerd. Het OM: ‘Maar de meest dramatische en blijvende gevolgen zijn natuurlijk voor het slachtoffer en zijn naasten, in het bijzonder zijn moeder en zussen. Een jongen in de bloei van zijn leven, zijn leven is verwoest’, aldus de officier van justitie.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.