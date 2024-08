‘Justitie eist 10 jaar tegen “narcobankier” Thanas B.’

Connect on Linked in

De Griek Thanas B. wordt door justitie gezien als een belangrijke speler in het internationale netwerk van ondergrondse bankiers, of narcobankiers. Hij verscheen donderdag voor de rechtbank. Het OM eist tien jaar cel tegen hem, bericht het AD.

Foto is ter illustratie

Buiten het zicht

Vanuit Athene zou Thanas B. leiding hebben gegeven aan een Nederlands koeriersnetwerk dat voor bijna een half miljard euro aan contant geld voor criminelen verplaatste.

Via een versleutelde telefoon stuurde Thanas B. zijn geldkoeriers, met name Haagse klusjesmannen, op pad. Onder andere glazenwassers, een schilder en een schoorsteenveger haalden verspreid in Nederland de enorme winsten uit de drugshandel op (‘picks’) of gaven het juist af (‘kicks’).

FBI

De zaak kwam twee jaar geleden aan het rollen na een tip van de FBI. De Amerikanen konden meelezen met allerlei berichten over transacties, schrijft het AD. In de chats ging het over locaties, tijdstippen en grote bedragen van soms wel een miljoen euro cash. De groepering maakte daarbij gebruik van ANOM. Zij wist niet dat deze telefoondienst in het diepste geheim door de FBI was ontwikkeld en verspreid in de onderwereld. Thanas B. zou de man achter de gebruikersnaam KKY zijn.

Geld

Er was volgens de officier van justitie maar één motief: geld verdienen. ‘Of hij met die geldtransacties nu liquidaties, geweld of drugshandel faciliteerde, interesseerde hem niks. Hij had maar één ding voor ogen en dat was geld verdienen. En dat is hem gelukt. Het ging om een maandsalaris van meer dan 20.0000 euro.’

Daarmee werd Thanas B. de spil in de grootste Nederlandse rechtszaak rond ondergronds bankieren. En daar hoort volgens het OM een fikse straf bij. Ze eisen daarom een celstraf van tien jaar.

Zijn advocaat Marijn Zuketto vindt de beschuldigingen overdreven. ‘Als je alles afpelt, blijft er van dat beeld namelijk een stuk minder over. Uiteindelijk komt het erop neer dat hij de boodschappen doorgeeft van die twee mannen uit het Midden-Oosten. Niks meer. En geld verplaatsen is wel even iets anders cocaïnehandel, geweld etc. Daar kun je niet zomaar 10 jaar opplakken.’

Veroordeeld

Acht Nederlandse leden van het koeriersnetwerk stonden eerder dit jaar al terecht en werden veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Ze hadden in 8 maanden tijd € 246.130.620 opgehaald (gepickt) en een bedrag van € 247.830.600 weggebracht (gekickt), in totaal dus een slordige half miljard. De organisatie had twee locaties die verschillende gebieden bedienden; ‘kantoor Den Haag’ en ‘kantoor Amsterdam’. Het bleken in werkelijkheid loodsen waarin het criminele geld geteld en herverdeeld werd.

Thanas B. werd vorig jaar mei in Griekenland aangehouden, bericht het OM donderdag. Hij communiceerde dagelijks met het Nederlandse team, zowel via ANOM als Sky-ECC, over de dagbalansen en de te betalen commissies. Die hield hij nauwgezet bij in een kasboek. Ook communiceerde hij met verschillende mensen over de handel in drugs.

De officier van justitie van het Landelijk Parket noemde zijn gedrag in de rechtbank ‘volledig amoreel’.

Op zijn beurt kreeg de verdachte weer instructies van twee onbekend gebleven opdrachtgevers. Het OM: ‘Wie dat zijn, daar wilde de verdachte tijdens de inhoudelijke behandeling niks over zeggen. Wel gaf hij toe achter de aan hem toegeschreven accounts te zitten. Hij betwist het uiteindelijke bedrag dat door hem is witgewassen. Ook verklaart hij dat hij zelf geen (direct) contact met (criminele) klanten heeft gehad.’