Justitie eist 12 maanden jeugddetentie tegen Enrico B.

Justitie heeft woensdagmiddag twaalf maanden jeugddetentie geëist tegen de 20-jarige Enrico B. Hij wordt ervan verdacht eind september 2023 bezig te zijn geweest met voorbereidingen voor de liquidatie van een bekende crimineel. Die aanslag mislukte en de zaak liep daardoor dramatisch uit de hand.

Beeld: politieonderzoek na de schietpartij in Amsterdam Nieuw-West, waarbij de 18-jarige Jamairo Schipper om het leven kwam (foto Michel van Bergen)

door Joost van der Wegen

Schietpartij

In de nacht van 11 op 12 oktober 2023 vond in Amsterdam Nieuw-West een schietpartij plaats waarbij de 18-jarige Jamairo Schipper om het leven kwam, en een 17-jarige jongen ernstig gewond raakte. De politie kon enkele weken later de man aanhouden die ervan verdacht wordt de schutter te zijn geweest. Dit zou Andrew K. zijn geweest, die met hen een ontmoeting had en met hen moest afrekenen, nadat een geplande liquidatie zou zijn verraden aan het doelwit Issam B.

Voorbereid

Het Openbaar Ministerie stelt dat uit politieonderzoek kon worden geconcludeerd dat eind september 2023 door een aantal personen – onder wie de gewond geraakte 17-jarige – een liquidatie werd voorbereid. Issam B., werd alleen op 1 oktober door de politie gewaarschuwd dat zijn leven in gevaar was en is daarna gevlucht.

De voorgenomen liquidatie kon daardoor niet meer worden uitgevoerd. De schietpartij in de nacht van 11 op 12 oktober kwam volgens het OM daarom voort uit het vermoeden dat Jamairo Schipper het doelwit zou hebben gewaarschuwd. De kogels zouden hiervoor een afrekening zijn geweest.

Doelwit gewaarschuwd

Het onderzoek heeft laten zien dat Enrico B. samen met het 17-jarige gewonde slachtoffer (die ook verdacht is van het voorbereiden van de liquidatie) eind september op verschillende momenten een café zou hebben geobserveerd waar het oorspronkelijke doelwit geregeld zou zijn: ‘Afgeluisterde gesprekken en onderzoek van telefoons tonen wat het OM betreft aan dat het de bedoeling van verdachte was om het doelwit om te brengen. De verdachte heeft hierbij een actieve eigen rol vervuld en een wezenlijke bijdrage geleverd.’

Het is wat het OM betreft ‘volstrekt ongeloofwaardig’ dat Enrico B. niet van het criminele plan op de hoogte zou zijn geweest. Het doelwit is uiteindelijk niet om het leven gebracht, maar Schipper heeft het daarna wel zelf met zijn leven moeten bekopen.

Voorgeschiedenis

Enrico B. is psychologisch en psychiatrisch onderzocht. De man heeft een zeer belaste voorgeschiedenis. De deskundigen hebben een langdurige klinische behandeling ver buiten Amsterdam geadviseerd. Tot nu toe is hij gedurende de vele hulpverlening die hij heeft gehad altijd in zijn eigen omgeving gebleven, hetgeen niet voldoende bleek om de loyaliteit aan verkeerde vrienden te doorbreken. Het OM: ‘Omdat de verdachte nog niet is uitgerijpt, nog niet is verhard en een afhankelijke indruk maakt, achten de deskundigen een dergelijke behandeling in een jeugdinstelling het meest kansrijk.’

De officieren volgen het advies van de deskundigen om de verdachte volgens het jeugdstrafrecht te berechten. Naast twaalf maanden jeugddetentie eisten de officieren een onvoorwaardelijke PIJ-maatregel. Bij het opleggen van een voorwaardelijke PIJ-maatregel, zoals de deskundigen hebben geadviseerd, zien de officieren teveel risico’s.

De vermoedelijke dader in deze zaak moest eerder deze week al voor de rechter verschijnen.