Justitie eist celstraf voor het bezit van explosieven voor plofkraak

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdag 24 maanden celstraf geëist tegen een man die is beschuldigd van het voorbereiden van een plofkraak, en het bezit van twee kilo aan explosieven.

Zenuwachtig

De politie snapt de 19-jarige man, als hij in maart 2022 in Alkmaar wordt gestopt bij een verkeerscontrole. De man is zenuwachtig en blijkt allerlei zaken in zijn auto te hebben die een relatie lijken te hebben met plofkraken, waaronder drie pakketten met explosieven, en negen gevulde jerrycans met motorbenzine. In zijn woning worden later bankbiljetten gevonden die brandschade lijken te hebben.

Ontploffing

Experts van onder meer het Nederlands Forensisch Instituut stellen dat de gevonden explosieven en aanverwante artikelen worden gebruikt bij plofkraken. De officier van Justitie vandaag voor de rechtbank, in haar requisitoir: ‘Uit de onderlinge samenhang van de aangetroffen goederen blijkt dat ze zijn bedoeld om een ontploffing teweeg te brengen; in het bijzonder een plofkraak.’

Gevaar

Dit bleek ook uit zoekopdrachten in de telefoon van de verdachte over opgeblazen geldautomaten. In de rechtszaal benadrukte de officier van justitie het gevaar van de explosie bij een plofkraak: ‘Delen van de geldautomaat verscherven en zullen in de rondte worden geslingerd. Naast ernstige materiële schade aan de geldautomaat, ontstaat voor personen in de directe omgeving gevaar voor zeer ernstig lichamelijk of zelfs dodelijk letsel. De scherfwerking van delen van de geldautomaat geeft hierbij het grootste gevaar op letsel.’

Strafeis

Wat het OM betreft is er maar een conclusie mogelijk: de verdachte was actief in het plofkraken. Justitie acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het voorbereiden van een plofkraak en het bezitten van explosieven. Ze eist een gevangenisstraf van 24 maanden onvoorwaardelijk.