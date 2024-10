Justitie eist celstraf voor plaatsers van explosieven die niet afgingen

Beeld: de verdachten van het plaatsen van de explosieven in Arnhem op camerabeeld

Pakketjes

In de ochtend van 8 juni worden bij twee snackbars in winkelcentrum Elderveld in Arnhem pakketten gevonden met elektriciteitsdraden eraan. Het blijken explosieven te zijn. Op camerabeelden zijn twee verdachten te zien die in de nacht bezig zijn de pakketjes te plaatsen. Tot een explosie komt het niet, maar dit was duidelijk wel de intentie, stelt justitie woensdag tijdens de zitting bij de Arnhemse rechtbank.

Waarschijnlijk werden verdachten gestoord door een man die zijn hond uitliet, denkt de officier van justitie: ‘Los van de verwoesting die had kunnen ontstaan en de financiële schade, heeft dit incident voor heel veel angst en onzekerheid gezorgd bij de eigenaren van de snackbars en bij hun gezinsleden.’

Het OM eiste vandaag celstraffen, variërend van 30 maanden onvoorwaardelijk tot alleen voorwaardelijke celstraf.

Ingehuurd

Wat op 8 juni mislukte, lukt op 9 juni overigens wel: er vond een explosies plaats in het winkelcentrum. Volgens de officier is het denkbaar dat nadat deze verdachten in de ochtend van 8 juni hebben gefaald, er anderen zijn ingehuurd om de klus wel te klaren.

Hij zei dat het eenvoudig lijkt om dit soort aanslagen te laten plegen: ‘Er zijn groepen jongeren zijn die zich er voor een paar centen voor laten lenen. Dat er slachtoffers zijn dat boeit ze niet, die kennen ze niet. Een stevige straf tegen de uitvoerders van dit soort aanslagen kan dienen als middel tegen deze explosieven-terreur.’

Dat er slachtoffers zijn dat boeit ze niet, die kennen ze niet

Geplaatst

Een 19-jarige verdachte uit Hoofddorp bekende bij de politie dat hij de explosieven heeft geplaatst en dat het de bedoeling was deze te laten ontploffen. Hij verklaarde dat hij hier 500 euro voor zou krijgen. Zijn dna werd op de pakketten aangetroffen.

Ook de andere verdachte, ook 19 jaar en uit Hoofddorp, liet zijn dna achter. Maar hij stelde niets met de explosieven te maken te hebben. Hij zou in Turkije zijn geweest en zou zijn auto, met de telefoon er nog in, hebben uitgeleend. Ook zou hij niet moeilijk doen met het delen van de ontgrendelingscode van de telefoon. De officier van justitie vond die verklaring ongeloofwaardig: ‘Deze verdachten waren samen toen de explosieven werden geplaatst. Dit volgt onder andere uit de gegevens van telefoonmasten.’

De verdachte wil niet uitleggen hoe het kan dat zijn telefoon gebruikt is die nacht, wie de code van de telefoon kende of zijn auto heeft geleend. Ook zijn verklaring dat het DNA via andere voorwerpen in zijn auto op de explosieven terecht is gekomen vindt het OM onaannemelijk.

Poging tot explosie

De twee mannen worden verdacht van een poging tot het tot stand brengen van een explosie. Daarnaast is sprake van bedreiging met een misdrijf tegen het leven en bedreiging met brandstichting. Het Openbaar Ministerie eist 30 maanden gevangenisstraf tegen de verdachte die ontkent. Dat hij geen verantwoording neemt voor zijn gedrag werkt tegen hem. De officier sprak van een pro-criminele houding.

Tegen de 19-jarige die zijn betrokkenheid bekende en openheid van zaken gaf, eiste het OM een gevangenisstraf van 609 dagen. Hij hoeft na aftrek van het voorarrest niet terug de cel in. De officier liet weten dat hij voldoende kansen zag voor deze verdachte om zijn leven weer op de rit te krijgen.

Tegen een derde verdachte uit Amsterdam – 18 jaar, maar ten tijde van het delict nog minderjarig – eiste het OM jeugddetentie en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf met bijzondere voorwaarden. Ook hij hoeft daardoor niet terug de cel in als het aan het OM ligt. De zitting van deze derde verdachte vond achter gesloten deuren plaats.

De uitspraak in deze zaak is over twee weken.