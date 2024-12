Justitie eist negen jaar tegen verdachte van softdrugs-moord

Beeld: De rechtbank in Maastricht (foto: De Rechtspraak)

Gewurgd

Na een 112-melding van de verdachte op vrijdag 28 juli 2023 rond het middaguur, treft de politie het slachtoffer aan in de woning van de verdachte aan de Groenseykerstraat in Geleen. Een reanimatie blijkt tevergeefs. Volgens het OM is de 49-jarige man uit Geleen die dag gewurgd in de woning van de verdachte.

Verhaal halen

Uit het dossier komt naar voren dat het slachtoffer in de vroege ochtend van 28 juli de verdachte meerdere berichten heeft gestuurd. Berichten over softdrugs, waaruit blijkt dat het slachtoffer verhaal wilde komen halen bij de verdachte. Later die ochtend volgen er nog enkele telefoongesprekken.

Na die telefoongesprekken heeft de verdachte zijn voordeur geopend en is in de deuropening gaan staan om op het slachtoffer te wachten. Op camerabeelden is te zien dat het slachtoffer iets in zijn hand heeft, mogelijk een vuurwapen. Op de beelden is verder ook te zien dat de verdachte vervolgens de woning van de verdachte ingaat. Daarna duurt het bijna anderhalf uur tot de verdachte 112 belt.

Van het leven beroofd

‘De handelingen van een 58-jarige man uit Geleen en de omstandigheden waaronder hij deze heeft verricht, zijn zo zeer gericht op en geschikt om iemand van het leven te beroven, dat hieruit valt af te leiden dat de verdachte de aanmerkelijke kans daarop bewust heeft aanvaard.’ Deze conclusie trekt de officier van justitie op basis van alle informatie uit het strafdossier.

Het Openbaar Ministerie in Limburg vindt doodslag wettig en overtuigend bewezen en eiste hiervoor woensdag voor de rechtbank in Maastricht een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van negen jaar.

Noodweer

De verdachte heeft verklaard dat hij uit noodweer handelde en dat hij die bewuste dag door het slachtoffer is bedreigd met een pistool. Volgens de verdachte stopte het slachtoffer niet met vechten en moest hij hem vasthouden met zijn arm om zijn keel. Het OM acht niet aannemelijk dat de verdachte handelde uit noodweer of noodweerexces. Volgens het OM was zijn handelen niet proportioneel.

Strafeis

‘De verdachte heeft het slachtoffer, een vriend en collega van hem, opzettelijk van het leven beroofd’, zei de officier van justitie in haar requisitoir. ‘Dit heeft hij gedaan door hem langdurig met zijn arm te wurgen, waardoor het slachtoffer geen enkele kans heeft gehad om dit te overleven. De laatste minuten dat hij nog bij kennis was, moeten vol angst en pijn zijn geweest, waarbij hij zich tevergeefs geprobeerd heeft te verdedigen.’ Omdat de verdachte volgens de psycholoog beschouwd moet worden als volledig toerekeningsvatbaar en vanwege de ‘aard en de ernst van het strafbare feit’, vindt justitie alleen een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats.

Na een jaar voorarrest mocht de verdachte van de rechtbank in juli van dit jaar zijn proces in vrijheid afwachten. De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.