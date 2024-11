Justitie eist nogmaals 15 jaar cel voor doodschieten Rodney Mijnals

Getuigen In juli was er ook al een eis uitgesproken tegen de verdachte en op 2 september zou er een vonnis van de rechtbank zijn. De rechtbank verlengde echter de inhoudelijke behandeling om tegemoet te komen aan de wens van de verdediging om nog twee getuigen te horen. Wanneer de rechtbank nu uitspraak zal doen is nog niet bekend.

Amsteldorp

Het incident vond plaats in Amsteldorp, een buurt tussen sportvelden en het Amstel Station, op zaterdagavond 19 februari 2022, in de Fizeaustraat. Verderop in dezelfde straat is in 2011 crimineel Stanley Hillis geliquideerd.

Diverse getuigen hebben verklaard dat Mijnals vanuit zijn woning in drugs handelde. Volgens het Openbaar Ministerie was de woning ook in gebruik als opslagplaats voor drugs. Op de bewuste zaterdagavond liepen drie mannen de woning binnen. Er ontstond ruzie die uit de hand liep. Er ontstond een vechtpartij met Mijnals en het latere dodelijke slachtoffer. Vervolgens is er buiten de woning minimaal drie keer geschoten waarbij Mijnals dodelijk getroffen werd.

Serginnio O. heeft zijn betrokkenheid volledig ontkend.

Mengprofiel

Justitie vindt dat het onderzoek verschillende bewijsmiddelen heeft opgeleverd. Op een van de gevonden hulzen werd dna van O. aangetroffen en zijn telefoons peilen op de bewuste avond uit in de omgeving van de Fizeaustraat. In een auto die als vluchtauto is gebruikt is een bloedspoor van Mijnals aangetroffen plus een dna-mengprofiel dat volgens de officier van justitie naar de verdachte wijst.

De verklaringen die O. de afgelopen twee jaar heeft gegeven kunnen volgens de officier niet met bewijzen worden onderbouwd of spreken de bestaande bewijsmiddelen zelfs tegen.

Ook camerabeelden, onderzoek aan telefoons, afgeluisterde gesprekken en het horen van getuigen hebben de recherche tot de overtuiging gebracht dat O. de schutter moet zijn geweest. Hij werd op 1 juni 2022 aangehouden.

In februari 2023 heeft de politie een tweede verdachte aangehouden, een toen 25-jarige man uit Almere, die voor een ander misdrijf vast zit. Tegen hem heeft de officier van justitie vrijspraak geëist wegens gebrek aan bewijs.

Zie ook:

Aanhouding derde verdachte in moordonderzoek Rodney Mijnals lost zaak nog niet op

Vechtpartij in Alkmaarse rechtbank door familieleden moordslachtoffer

Drie auto’s en drie mannen gezocht om liquidatie Rodney Mijnals (VIDEO)