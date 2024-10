Justitie eist vijftien jaar cel tegen moordende drugsdealer

Beeld: de plaats delict van de dodelijke schietpartij in Vlaardingen.

Schoten

Op 3 juli 2023, even voor zessen, zijn er 7 schoten te horen in de Johannes van Bijnenstraat in Vlaardingen. Rudney J. maakt een einde aan het leven van een 30-jarige vriend in het drugsmilieu. Deze zou hem hebben afgeperst en bedreigd. De rechter stelde daar vraagtekens bij. Dit bericht de Vlaardingse nieuwssite Twee.

Wapen

Op beelden van deurbelcamera’s is te zien dat de verdachte na het eerste schot meerdere kogels afvuurt, terwijl het Vlaardingse slachtoffer al op de grond ligt. Deze zou volgens de Vlaardingse rapper zelf een wapen hebben gehad en hem willen neerschieten. ‘Waarom bleef u schieten?’, vroeg de rechter zich af. Uit een eerder verhoor blijkt dat: ‘Hij bewoog nog.’

Schuldig

‘Hij vond dat ik hem iets schuldig was, wat niet zo was’, legt de verdachte uit. De 30-jarige Vlaardinger zou boos zijn, omdat hij klanten kwijt is geraakt en geeft zijn vriend daar de schuld van. Bij hun stamcafé komen ze elkaar op 3 juni tegen. Later wordt er volgens de rapper verder gepraat in zijn auto, schrijft Twee. Daar zou de 30-jarige geld eisen en een mes tonen aan J. ‘Jij bent veranderd. Je stuurt geen klanten meer naar me door. Je geeft mij 10 duizend euro’, zou er gezegd zijn. Volgens de verdachte is hij naast de afpersing ook bedreigd en in elkaar geslagen. De rechter vond de aanwijzingen daarvoor mager. Filmpjes ervan zouden van de telefoon van een ander komen, en niet de verdachte.

De rechter doet op 23 oktober uitspraak in deze zaak.