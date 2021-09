Justitie: ‘Emmenaren leiders cocaïnelijn uit Zuid-Amerika’

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Assen diende vrijdag de eerste pro-formazitting in het onderzoek “Druif” naar een criminele organisatie die zich richt op het importen van cocaïne uit Brazilië en Venezuela. Een partij van ruim 70 kilo coke uit Brazilië zat tussen dekladingen zout en oud-ijzer. Van de acht verdachten komen er vier uit Emmen.

Internationaal gesignaleerd

Een van de drie hoofdverdachten is oud-ijzerhandelaar Willem B. (53) uit Emmen. De andere Emmenaren zijn 22, 48 en 52 jaar. Daarnaast gaat het om een 46-jarige man uit Amsterdam, een 55-jarige man uit Utrecht, een 45-jarige man uit Den Haag en een 38-jarige man uit Hilversum die momenteel in het buitenland verblijft. Hij staat internationaal gesignaleerd.

Invallen

Op 28 mei 2021 vonden tegelijkertijd invallen plaats op zes locaties in Emmen, Nieuw-Dordrecht (bij Emmen), Den Haag en Utrecht. Vijf verdachten werden die dag aangehouden, op 1 juni meldde zich een zesde verdachte. De 46-jarige Amsterdamse verdachte zat al vast voor een andere zaak. De achtste verdachte verblijft dus in het buitenland. Bij doorzoekingen is beslag gelegd op meerdere dure auto’s, luxe goederen zoals gouden horloges, een grote hoeveelheid contant geld, munitie en een handvuurwapen.

Zout- en metaallijnen

Het onderzoek “Druif” werd gestart naar aanleiding van informatie dat de verdachten in een bedrijfspand in Emmen onderling spraken over het importeren van partijen harddrugs. De criminele organisatie werkte volgens het OM samen om cocaïne in Brazilië te laten verstoppen in zakken met zout en deze te verschepen naar Nederland. Ook bedachten ze plannen voor het verstoppen van cocaïne in scheepsladingen oud-ijzer en metaal om die vanuit Brazilië en Venezuela naar Nederland te verschepen. De recherche kreeg zicht op deze zogeheten zoutlijn en metaallijnen.

Drie leiders

Het onderzoek leidt tot de verdenking dat de criminele organisatie werd geleid door de twee Emmenaren Willem B. (53) en Jannes O. (48) en de 55-jarige Utrechtenaar Moustapha A. Die laatste had directe contacten met de leveranciers van cocaïne in Zuid-Amerika en kon daar grote hoeveelheden afnemen. De drugs zou onopvallend naar Nederland gesmokkeld kunnen worden via de handelslijnen van de Emmenaren. De recherche heeft vastgelegd hoe meerdere leden van de organisatie zijn afgereisd naar Brazilië om de verzending van containers te organiseren en betalingen te verrichten.

Autowrakken

Op 5 september 2019 werd in de Braziliaanse stad Natal een zending van bijna 71 kilo cocaïne onderschept die was verstopt in zoutzakken. De coke zou per zeecontainer worden verscheept naar Antwerpen, met als eindbestemming Elburg. Toen de ‘zoutlijn’ was ontdekt, richtte de organisatie zich op de ‘metaallijn’. Scheepsladingen oud-ijzer moesten dienen als dekmantel voor cocaïne die in ijzeren balken zou worden verstopt of worden geperst in autowrakken.

Vier verdachten zitten momenteel vast in het drugsonderzoek. De Amsterdammer zat al gedetineerd vanwege een andere zaak. De jongste verdachte en ook de 52-jarige Emmenaar zitten niet meer in voorlopige hechtenis.