Justitie: Faissal Taghi nog zeker jaar in EBI

De twee officieren van justitie stellen dat Faissal van zijn vader de opdracht kreeg om de leidersrol binnen de criminele organisatie over te nemen. Ridouan Taghi zou hiervoor opdracht hebben gegeven terwijl hij vanaf december 2019 was gedetineerd in de EBI.

Een deel van het bewijs komt uit het onderzoek naar de neef van Taghi, advocaat Youssef, die werd veroordeeld voor het overbrengen van boodschappen naar de buitenwereld.

Arrestatie

Het bewijs komt voornamelijk uit door de politie gekraakte berichten van Sky ECC. Faissal Taghi heeft volgens justitie een groot deel van zijn communicatie bewaard.

De dagvaarding gaat over feiten die zouden zijn gepleegd in de periode 16 december 2019, de dag van de arrestatie van zijn vader in Dubai, tot en met 17 juli 2023. Een deel van die periode was hij nog minderjarig. Hij volgde in Dubai een universitaire opleiding.

‘Politieke zaak’

Faissal Taghi is 27 juli 2023 op Nederlands verzoek aangehouden in zijn woonplaats Dubai. Op 26 juli 2024 is hij in Nederland binnengebracht en hij zit sindsdien in de EBI in Vught. Sindsdien heeft hij over de strafklachten geen verklaringen afgelegd.

Volgens zijn advocaten was de beslissing van de rechter in cassatie in de Verenigde Arabische Emiraten een politieke. Advocaat Michael Ruperti: ‘Tegen hem is in Dubai gezegd dat de zaak politiek is en dat hij daarom niet vrijkomt.’ Volgens Ruperti kwam tijdens de behandeling van de cassatie tegen de uitlevering een officier van justitie de zaal binnen, met een order van de minister van Justitie.

Op de hoogte gehouden

Bij de cocaïnetransporten gaat het om 88,5 kilo cocaïne die in Brazilië in beslag is genomen, 224 kilo cocaïne in Spanje, en bijna 1500 kilo in verschillende landen.

Uit Sky-communicatie blijkt volgens de officieren onder meer dat de jonge Taghi op de hoogte werd gehouden van inbeslagnames en voortgang van de transporten. Hij zou hebben ge-appt met Nieuwegeiner Dennis G., die in een aparte zaak wordt vervolgd voor internationale drugshandel.

Zijn advocaten Kamil Karakaya en Michael Ruperti stellen dat er geen bewijs is dat Faissal Taghi gebruiker was van de Sky-accounts die deze berichten hebben verzonden. Er zijn bij hun cliënt geen drugs gevonden, en evenmin administratie. Het bewijs komt vrijwel uitsluitend uit Sky-berichten. Eén telefoon die bij Faissal Taghi is gevonden is nog niet door de recherche gekraakt.

Nog een jaar EBI

Faissal Taghi wilde wel spreken over zijn detentieomstandigheden. In Dubai zat hij opgesloten in een tamelijk open regime. In Nederland heeft hij in de EBI in volledige afzondering geleefd. ‘Ik zit nu 22 uurtjes achter de deur, maar nu wel met een groepje’, zei hij. ‘Ik word alleen maar hard aangepakt door mijn achternaam’.

Niettemin blijft het regime zeer zwaar met slechts eenmaal bezoek per week en tien minuten wekelijks een telefoongesprek.

Zijn advocaten stellen dat ‘de student’ Faissal zich voorbeeldig gedraagt in detentie en in niets lijkt op de zware criminelen die normaal gesproken in de EBI verblijven. Ze vroegen de rechtbank om schorsing van de voorlopige hechtenis en om op plaatsing in een lichter regime aan te dringen bij Justitie.

Een paar weken geleden is er door Justitie een zogeheten plaatsingsbeslissing genomen. Faissal Taghi zal nog zeker voor een jaar in de EBI verblijven omdat er nog altijd vluchtgevaar zou dreigen.

In december is er waarschijnlijk opnieuw een voorbereidende zitting, en de inhoudelijke behandeling volgt medio volgend jaar.

