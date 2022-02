Justitie in beroep tegen vrijlating Lil Kleine

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Justitie gaat in beroep tegen de vrijlating van Jorik Scholten, beter bekend als Lil Kleine. Ze is het niet eens met het feit dat Scholten het onderzoek naar de vermeende mishandeling van zijn verloofde in vrijheid mag afwachten.

Mishandeling

Scholten wordt verdacht van poging tot zware mishandeling van zijn partner. Hij werd woensdag in vrijheid gesteld, in afwachting van het strafrechtelijke onderzoek naar de vermeende mishandeling van zijn vriendin Jaimie Vaes.

Een woordvoerder van het OM in Amsterdam heeft vandaag aan NRC bevestigd dat het Openbaar Ministerie hiertegen in beroep gaat.

Bezwaar

Het OM wilde woensdag al dat de inbewaringstelling van Scholten zou worden verlengd, maar de rechter-commissaris besloot anders. Tegen dat besluit heeft het OM nu bezwaar aangetekend.

Het gerechtshof Amsterdam moet nu beslissen of de vrijlating terecht was. Wanneer het hof uitspraak doet, is onbekend, schrijft NRC.

Veroordeeld

Lil Kleine werd zondag opgepakt, nadat juice-channel beheerder Yvonne Coldeweijer beelden had gepubliceerd, waarop te zien zou zijn dat Lil Kleine zijn verloofde aan de haren uit de auto sleepte, waarna hij het portier tegen haar dicht zou hebben geslagen.

De rapper werd afgelopen vrijdag nog veroordeeld tot 120 uur taakstraf, voor mishandeling van een man in 2019.

Vorig jaar werd hij op het Spaanse eiland Ibiza opgepakt, nadat zijn verloofde bebloed naar een hotelreceptie was gerend. De Spaanse rechter besloot de zaak tegen Scholten voorwaardelijk te seponeren.