26 oktober 2024

‘Justitie liet grote fraudezaak met cannabisbedrijf lopen’

Politie en justitie hebben een omvangrijke fraudezaak rond een in Amsterdam gevestigd bedrijf bewust niet opgepakt. Dat blijkt uit informatie van televisieprogramma Zembla. Ruim 180.000 investeerders in het bedrijf JuicyFields, dat medicinale cannabis zei te verkopen, zouden in totaal bijna 650 miljoen euro hebben verloren.