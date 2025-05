Justitie stelt regels op voor vernietigen informatie tussen advocaat en verdachte

door Joost van der Wegen

Filteren

Het OM mag dit soort uitwisselingen tussen bijvoorbeeld criminelen en hun advocaat niet afluisteren, of aflezen tijdens een lopend onderzoek naar strafbare feiten: de advocaat heeft een zogenaamd verschoningsrecht. Justitie is verplicht om die gegevens uit haar onderzoeken te filteren. De opsporingsdiensten mogen die informatie namelijk niet onder ogen krijgen.

Mis

De problematiek speelt al langer. Omdat dit in het verleden regelmatig mis is gegaan, en de Hoge Raad pas bepaald dat de regels hierover niet duidelijk zijn, is het OM nu met een zogenaamde Aanwijzing erover gekomen.

Daarin staat dat er gefilterd moet worden in gevallen waarin vermoed kan worden dat er gegevens in staan van de geheimhouders. Die filtering moet worden uitgevoerd door een rechter-commissaris, tenzij het OM dat filteren zelf kan doen, zonder dat ze de inhoud hoeft te zien.

Rechercheurs mogen op geen enkele manier gegevens inzien die onder het verschoningsrecht vallen.

De nieuwe regel van het OM stelt dat rechercheurs die een opsporingsonderzoek uitvoeren, op geen enkele manier gegevens mogen zien die onder het verschoningsrecht vallen. De gegevens die onder het verschoningsrecht vallen, moeten worden vernietigd, zodat zij in een onderzoek niet kunnen worden gebruikt.

Uitzondering

Het OM en de politie moeten deze procedure volgens, behalve als het gaat om situaties waarin een onderzoek niet kan worden uitgesteld, omdat anders het leven, de veiligheid of gezondheid van mensen ernstig in gevaar komt. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontvoeringen, of vermissingen.